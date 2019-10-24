Женщины рассказали, чего ждут от переписи населения

Что женщины ждут от переписи населения? Как к ней относятся? Компания Ipsos Comcon в августе 2019 года провела соцопрос среди населения для того, чтобы это выяснить.

По данным исследования, женщины составляют большую часть респондентов, которые одобрительно относятся к проведению этой процедуры.

Как выяснили организаторы исследования, женщины ждут, что результаты переписи помогут принять решения, которые касаются социальной политики страны.

Среди тех, кто раньше участвовал в переписи населения и намерен сделать это вновь, женщины составляют 57%. В то же время в числе тех, кто еще не принимал участия, но собирается сделать это в будущем, женщины составляют 55%. Компания выяснила, что традиционно именно представительницы слабого пола заполняют переписные листы не только за себя, но и за других членов семьи.

Всероссийская перепись населения состоится в России в 2020 году. Впервые она пройдет в цифровом формате — данные будут фиксировать не в переписных листах, а в планшетах.