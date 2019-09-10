Женщины раскрыли секреты, о которых мужчины должны знать

Женщины решили упростить задачу противоположному полу и рассказать о том, что им требуется знать о них. Девушки массово делятся секретами и фактами о себе в Тwittеr, используя хэштег #WhatMenDontKnowAboutWomen («Что мужчины не знают о женщинах»).

«Фраза — „делай, что хочешь“ — имеет противоположное значение».

«У нас с вами одинаковые функции организма. Мы потеем и пахнем. Мы так же испытываем агрессию и злость — просто обречены никогда не показывать это. Нам (многим из нас) секс нравится больше, чем вам. Мы такие же люди!»

«Мы узнаем все, поэтому, если вы хотите что-то от нас скрыть, просто не делайте это».

«Если мы задаем вопрос, скажите правду, поскольку мы уже знаем ответ на него».

«Никогда не используйте наш шампунь в качестве геля для душа, поскольку он стоит чертову тучу денег».

«Это мы втайне изобрели спортивный канал, чтобы у нас появилось немного личного времени».

«Мы никогда не делаем что-то для того, чтобы произвести впечатление на мужчин, мы делаем это для себя, чтобы мы чувствовали себя хорошо, такие как макияж или делание ногтей, стрижка волос и так далее».

«Если цвет лифчика совпал с цветом трусиков — это не ты был инициатором секса».