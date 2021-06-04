«Женщины приносят деньги». Писатель Цыпкин рассказал о влиянии пандемии на гендерное равенство

Пандемия сделала очень много для улучшения ситуации с гендерным равенством. Об этом в интервью «360» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал писатель Александр Цыпкин.

«В пандемию мы все стали работать дистанционно. Компании приняли, что это возможно. Удаленка, которая ранее считалась таким способом „свалить“ с работы, сегодня это нормальная возможность для людей выполнять свои служебные обязанности независимо от ситуации с пандемией», — отметил писатель.

Удаленная работа для женщин, которые уходят в декрет, и у которых маленькие дети — это выход для того, чтобы сочетать и семейные ценности, и работу в корпорации, объяснил Цыпкин.

На ПМЭФ обсуждалось то, что увеличение количества женщин в топ-менеджменте ведет к росту экономических показателей. Это статистика, указал писатель.

«Женщины приносят деньги. Компании работают более эффективно. Это была банальная статистика. Компании, в которых в совете директоров женщин больше, чем в компаниях, в которых их вообще не представлено, они стоят на рынке дороже и у них лучше экономические показатели», — пояснил Цыпкин.

С гендерным неравенством в России в бизнесе не так все плохо, отметил он.

«Это наследие Советского Союза. Мы вообще забываем, что в СССР женщины были защищены очень хорошо с точки зрения их прав, равных с мужчинами. И на самом деле, в 1918 году, если я правильно понимаю, большевики ввели равные права для мужчин и женщин, в том числе избирательные. Для всего мира это тогда была революционная мера, и в Европе равные права избирательные были предоставлены гораздо позже», — сказал писатель.

С количеством женщин в управленческих структурах в России ситуация обстоит неплохо. Но есть проблема в различии оплаты труда — по словам Цыпкина, иногда эта разница достигает 30-40%. И очень много матерей-одиночек, которые готовы идти на не совсем приемлемые условия труда с низкой зарплатой.

Нужно поддерживать женщин — у них есть большие преимущества относительно мужчин и по характеру в ряде случаев, и по каким-то конкретным компетенциям.

«Мужчины и женщины отличаются. И слава богу, когда в компании и те и другие получают равные шансы для реализации своего бизнес-потенциала», — подчеркнул Цыпкин.

Писатель рассказал, что одна из участниц дискуссии выступила против квот, объяснив это тем, что мужчина будет говорить: «Тебя взяли на эту позицию, потому что квота, и все». То есть не будет уважения изначально.

«Я тоже с сомнением отношусь к таким „актам насилия“ над Трудовым кодексом, скажем так, когда какие-то нормы принимаются и они обязательны к исполнению. Мне кажется, все должно идти эволюционным путем», — высказал он свое мнение.

Цыпкин считает, что есть люди, у которых все легко получается, а есть те, у которых все идет не так гладко. И от пола это не зависит.