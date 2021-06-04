facebook_pixel
    04 июня 2021, 14:06

    «Женщины приносят деньги». Писатель Цыпкин рассказал о влиянии пандемии на гендерное равенство

    Александр Блинов, Дамир Матюхин

    Пандемия сделала очень много для улучшения ситуации с гендерным равенством. Об этом в интервью «360» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал писатель Александр Цыпкин.

    «Женщины приносят деньги». Писатель Цыпкин рассказал о влиянии пандемии на гендерное равенство

    «В пандемию мы все стали работать дистанционно. Компании приняли, что это возможно. Удаленка, которая ранее считалась таким способом „свалить“ с работы, сегодня это нормальная возможность для людей выполнять свои служебные обязанности независимо от ситуации с пандемией», — отметил писатель.

    Удаленная работа для женщин, которые уходят в декрет, и у которых маленькие дети — это выход для того, чтобы сочетать и семейные ценности, и работу в корпорации, объяснил Цыпкин.

    На ПМЭФ обсуждалось то, что увеличение количества женщин в топ-менеджменте ведет к росту экономических показателей. Это статистика, указал писатель.

    «Женщины приносят деньги. Компании работают более эффективно. Это была банальная статистика. Компании, в которых в совете директоров женщин больше, чем в компаниях, в которых их вообще не представлено, они стоят на рынке дороже и у них лучше экономические показатели», — пояснил Цыпкин.

    С гендерным неравенством в России в бизнесе не так все плохо, отметил он.

    «Это наследие Советского Союза. Мы вообще забываем, что в СССР женщины были защищены очень хорошо с точки зрения их прав, равных с мужчинами. И на самом деле, в 1918 году, если я правильно понимаю, большевики ввели равные права для мужчин и женщин, в том числе избирательные. Для всего мира это тогда была революционная мера, и в Европе равные права избирательные были предоставлены гораздо позже», — сказал писатель.

    С количеством женщин в управленческих структурах в России ситуация обстоит неплохо. Но есть проблема в различии оплаты труда — по словам Цыпкина, иногда эта разница достигает 30-40%. И очень много матерей-одиночек, которые готовы идти на не совсем приемлемые условия труда с низкой зарплатой.

    Нужно поддерживать женщин — у них есть большие преимущества относительно мужчин и по характеру в ряде случаев, и по каким-то конкретным компетенциям.

    «Мужчины и женщины отличаются. И слава богу, когда в компании и те и другие получают равные шансы для реализации своего бизнес-потенциала», — подчеркнул Цыпкин.

    Писатель рассказал, что одна из участниц дискуссии выступила против квот, объяснив это тем, что мужчина будет говорить: «Тебя взяли на эту позицию, потому что квота, и все». То есть не будет уважения изначально.

    «Я тоже с сомнением отношусь к таким „актам насилия“ над Трудовым кодексом, скажем так, когда какие-то нормы принимаются и они обязательны к исполнению. Мне кажется, все должно идти эволюционным путем», — высказал он свое мнение.

    Цыпкин считает, что есть люди, у которых все легко получается, а есть те, у которых все идет не так гладко. И от пола это не зависит.