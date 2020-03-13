Женщины пожаловались омбудсмену на долги по алиментам

По информации «Вечерней Москвы», на данный момент общий долг — 167 миллиардов рублей. Потяева обратила внимание на то, что примерно два миллиона детей не получают законных средств.

Омбудсмен уточнила, что женщинам, оставшимся одним, трудно работать и воспитывать детей. Появляется риск того, что органы опеки найдут нарушения норм.

По словам Потяевой, многие мужчины не выплачивают алименты и подделывают зарплатные справки. Она предложила проработать проблему вместе с депутатами.