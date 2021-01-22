Женщины перечислили неожиданные причины потери влечения к возлюбленным

Большая часть интернет-пользовательниц призналась, что страсть пропала после того, как их партнеры перестали следить за собой и совершать что-нибудь приятное и романтичное.

Однако были и неожиданные откровения. Канадка написала, что утратила романтический интерес к возлюбленному из-за того, что он стал слишком ласковым с ней. Жительница Калифорнии не смогла трезвой заниматься сексом со своим молодым человеком, поскольку он сильно набрал вес.

Другая женщина из Калифорнии перестала испытывать сексуальное влечение к своему партнеру после его рассказа о сексе с девушкой другой расы. Женщина из Портленда не захотела, чтобы возлюбленный прикасался к ней: тот до этого смотрел видео, в котором девушки танцуют тверк.

Представительница Шотландии не оценила детальный рассказ молодого человека о своей сексуальной жизни до встречи с ней. Ее смутили подробности о тайных фантазиях других его девушек, которые он изложил ей.