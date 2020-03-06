Женщины-машинисты снова появятся в метро Москвы в 2021 году

Когда-то женщины водили поезда в московском метро. В 1980-х годах власти решили, что это слишком тяжелый труд, и запретили женщинам работать машинистами. Современные поезда стали настолько удобными, что дамы могут снова вернуться к этой работе.

«Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее: современные поезда сводят вредные факторы к минимуму, рабочее пространство эргономично и удобно, управление поездом во многом автоматизировано и требует в основном ответственности, аккуратности и интеллекта», — приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы Сергея Собянина. Он подчеркнул, что как раз аккуратности и интеллекта женщинам не занимать.

Мэр в преддверии 8 Марта приехал в учебно-производственного центр Московского метрополитена. Там он и сообщил эту новость. Собянин добавил, что первые 25 женщин, которые будут работать машинистами в метро, уже начали учиться. В ближайшие пять лет метрополитен обучит и примет на работу около 500 женщин, которые будут водить поезда.

«Спасибо вам, что хотите быть машинистами. В скором времени появятся новые поезда. И в преддверии праздника поздравляю вас с 8 Марта. Желаю успехов», — приводит агентство слова Собянина. Приказ Минтруда РФ, который разрешает женщинам работать машинистами в метро, вступит в силу 1 января 2021 года.