Женщины из РФ рассказали, какие подарки мечтают получить на 8 марта

Женщины из России рассказали, какие подарки они мечтают получить на праздник 8 марта, написало ИА Nation News со ссылкой на анализ сервиса для размещения объявления «Авито».

По словам аналитиков, около 38% женщин хотят, чтобы им презентовали ювелирное украшение. Еще 30% желают увидеть подарок в виде духов и сладостей. А 27% опрошенных отметили, что им нравится совершать покупки в магазинах самостоятельно. В таком случае лучше купить избраннице сертификат.

Специалисты заметили, что большая часть респондентов среди мужчин (44%) собирается приобрести для своих любимых декоративную косметику и духи, а 28% подарят сертификат. Также 27% решили презентовать драгоценное изделие. Большинство участников опроса (71%) потратят на покупку не более пяти тысяч рублей.

Ранее эксперты заявили, что 8 марта можно недорого слетать в Санкт-Петербург, Воронеж, Симферополь, Екатеринбург и еще в шесть городов. Они проанализировали данные бронирования авиабилетов и выяснили, что в целом устроить путешествие на праздники за 15 тысяч рублей можно в 10 российских городов.

На первом месте находится Санкт-Петербург. Стоимость билета на самолет из Москвы в обе стороны обойдется в среднем в 3,9 тысячи рублей.