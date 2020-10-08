Женщины-депутаты предложили уравнять права матерей и отцов в декрете

В настоящий момент женщины, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, могут за счет государства пройти обучение либо курсы повышения квалификации от центра занятости. Благодаря этому у матери повышаются шансы устроиться на работу в будущем.

«В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», — отметила депутат.

Председатель комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала такую идею коллеги. Она считает, что проводить гендерные разграничения между мужчиной и женщиной, когда дело касается детей, неверно, пишет сайт «Политика сегодня».

«Я считаю, что у нас женщины и мужчины одинаковые. Разницы нет. Если в декрете будет сидеть мужчина, то значит, он будет этим заниматься», — отметила Плетнева.