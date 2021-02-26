«Женщины часто покупают». Жители Перми пожаловались на продажу формочек для конфет в виде пенисов

Жительница Перми сходила с детьми в магазин для кондитеров и обнаружила на прилавке формочки для конфет в виде членов. Директор магазина объяснил, что эта продукция пользуется спросом.

О произошедшем рассказал Георгий Астахов, муж женщины. По его мнению, подобную продукцию нужно продавать в специализированных магазинах.

«Жена у меня с детьми зашла в магазин. Дети бегают, понятно, младшему семь, а старшему 11 [лет]. Подошел к прилавку, обнаружил странные формочки для выпекания. Задал вопрос маме — что это за формы и в виде чего. Жена посмотрела и немножко ошарашилась, не смогла ничего ответить, закрыла ребенку глаза, вышли из магазина», — сообщил мужчина.

Кроме формочек, в магазине также обнаружили в продаже разноцветную кондитерскую посыпку в виде тех же половых органов.

Директор кондитерской Артем Волков объяснил, что спрос на товар рождает предложение.

«Любой магазин продает то, что спрашивают его покупатели. Одним из существенных статей доходов являются девичники и женские мероприятия. И женщины в большом количестве ходят и покупают эти формы, и, к сожалению, нам приходится этот товар возить и заказывать, его продавать. Потому что на что есть спрос, на то есть и предложение», — сказал он.

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