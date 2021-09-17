Tele2 изучила активность столичных абонентов на образовательных интернет-ресурсах. Средний возраст онлайн-учеников — 38 лет, а женщины предпочитают учиться в digital-формате чаще мужчин.

Data scientists Tele2 оценили около 180 онлайн-платформ для обучения и развития. Среди наиболее популярных сайтов у абонентов Tele2 такие площадки как Skillbox, Знания.com, GetCource, ЯКласс, Учи.ру, Geekbrains, КиберЛенинка и Foxford.

Больше всего учатся онлайн жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодара и Краснодарского края. С начала 2021 года активнее всего пользователи столичного региона были в апреле, затем посещаемость платформ постепенно снижалась. Несмотря на наступление школьных летних каникул, в июне знания продолжили получать 64% от тех, кто учился в мае, в июле — 57%.

По данным big data Tele2, 56% всех пользователей образовательных ресурсов — женщины. Средний возраст онлайн-учеников — 38 лет. При этом получают знания в режиме онлайн и представители старшего поколения, от 60 до 90 лет.

Для тех, кто привык учиться в digital-формате, весной 2021 года Tele2 запустила образовательный портал. Для прохождения онлайн-обучения клиентам оператора нужно авторизоваться на сайте skill.tele2.ru, выбрать интересующую тему и записаться на курс. После этого станут доступны все бесплатные учебные материалы портала. Для платных курсов по подписке необходимо подключить услугу «Образовательный портал Tele2» с помощью USSD-команды *803#. В первые 24 часа подписка бесплатна, далее ее стоимость составит 9 рублей в сутки. Проходить онлайн-курсы можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.