Женщину заподозрили в похищении собственного сына. Ее не устраивала его невеста

В Санкт-Петербурге мать похитила собственного сына у его девушки. Странное поведение родительницы начало проявляться несколько месяцев назад. Об этом «360» рассказала девушка Дарья.

Студентка одного из городских вузов заявила в полицию, что к ней в квартиру пришла мать ее сожителя и в сопровождении нескольких неизвестных мужчин похитила его.

«Она приехала, забрала его и уехала. Скрутили, положили в машину его. По сути, ничего больше мы и не знаем. Они вывели его в подъезд и дверь приперли. Светлана даже не могла выйти, потому что ей из баллончика в глаза брызнули. Она пошла по своим делам. Сказала, что он кровь сдаст и поедет домой. Через три часа мы узнаем, что он в Подмосковье», — объяснила девушка.

Дарья сообщила, что они уже три года встречаются и наркотики молодой человек не употребляет. Хотя якобы причина похищения была в этом. Девушка отметила, что мама парня перешла на «психическое давление» примерно три-четыре месяца назад. Сейчас молодого человека освободили, он находится в отделе полиции.

По данным сайта «Фонтанка.ру», автомобиль с похищенным остановили на 47-м километре трассы М-10. За рулем находился 31-летний житель Ярославля, 36-летняя женщина, двое мужчин 41 и 49 лет и разыскиваемый, который подтвердил факт похищения.

Все пассажиры были доставлены в отдел полиции. Позже в своей квартире была задержана 49-летняя мать похищенного. Она находится в изоляторе, возбуждено уголовное дело.