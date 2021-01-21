Женщину задержали по подозрению в мошенничестве в Челябинске

Следователи предполагают, что женщина, будучи сотрудником одной коммерческой организации, похитила сырную продукцию более чем на один миллион рублей. Она заверяла экспедиторов, что сама доставит заказчикам груз. Однако оплаченные заказы клиенты так и не получили. После реализации продукции подозреваемая сдавала в кассу фиктивную документацию. С задержанной взяли подписку о невыезде.