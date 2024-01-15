Общество 15 января 2024, 14:09 Женщину в Красноярске выгнали из автобуса из-за отсутствия сдачи Жительницу Красноярска высадили из автобуса, так как у кондуктора не было сдачи РИА «Новости»

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Женщину в Красноярске высадили из автобуса, так как кондуктор с неработающим терминалом не смогла принять у нее оплату по банковской карте, а также дать сдачу с тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

О ситуации в ведомство сообщила сама пострадавшая пассажирка.

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«Она не смогла оплатить проезд банковской картой из-за неработающего терминала. После этого женщина хотела оплатить проезд купюрой достоинством в тысячу рублей, но кондуктор не смог отдать сдачу. В итоге пассажирку попросили покинуть автобус», — сообщили в пресс-службе.

Роспотребназор вынес предостережение муниципальному предприятию города «КПАТП-7» о недопустимости нарушения требований законодательства о защите прав потребителей. В ведомстве напомнили о незаконности высадки пассажиров из автобуса, если у кондуктора нет сдачи с крупной купюры.

Подобный случай ранее уже произошел в Красноярске в декабре. Кондуктор высадила двух школьников из автобуса, которые не смогли оплатить проезд банковской карточкой из-за неисправности платежного терминала, а наличности у них с собой не оказалось.