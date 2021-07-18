Женщину с ребенком не пустили в храм и облили грязной водой из-за детской коляски. Видео

Жительница Ростова-на-Дону Светлана Лисина хотела сходить в церковь, расположенную по адресу: улица Международная, 7Г. Она пришла с годовалым ребенком, который лежал в коляске. Однако в храм ее не пустили.

Светлана хотела поставить свечи за упокой и помолиться. Но на нее «накинулись» две женщины.

«Меня не пустили! На меня накинулись две женщины. Сказав взять на руки ребенка. Все ничего, но ребенок спал. Когда я спускалась она взяла ведро и вылила прямо на нас! Подскажите это сейчас нормально?» — обратилась она к подписчикам паблика «Это Ростов, детка! Типичный РОСТОВ-НА-ДОНУ».

Шокированная женщина решила вернуться и снять на видео разговор с женщиной, которая плеснула на нее из ведра. Основным аргументом стали колеса коляски, на которые якобы налипла грязь.

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что негативно относится к слову воцерковленный, которое стали часто использовать прихожане. По его мнению, воцерковление наступает только после отпевания.