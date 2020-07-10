Женщину с младенцем без маски высадили из автобуса в Тюмени

«Около 14 часов нас с 11-месячным ребенком высадили с автобуса 70, потому что на ребенке не было маски», — рассказала пострадавшая.

Прав ли был кондуктор — неясно. Так как в Роспотребнадзоре заявили, что транспортное предприятие само обозначает возраст, с которого на ребенке должна присутствовать маска. Однако в Гортрансе женщине, наоборот, посоветовали обратиться в Роспотребнадзор.

В региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса пояснили, что на ребенке должна быть маска, если не соблюдена социальная дистанция, сообщил сайт nashgorod.ru.

«Если же дистанция соблюдается, то детям до семи лет можно отказаться от масок», — пояснили в ведомстве.