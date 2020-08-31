Женщину, посадившую за руль 6-летнего сына, оштрафовали в Татарстане

Известно, что ребенок ехал со скоростью 130 километров в час. Женщина сняла это на видео и выложила в интернет. После этого на нее завели административное дело.

«Женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее», — рассказали правоохранители.

За правонарушения женщина заплатит штраф - 25 тысяч рублей.