Женщину, посадившую за руль 6-летнего сына, оштрафовали в Татарстане
Жительница Татарстана была оштрафована за то, что посадила за руль своего шестилетнего сына. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт следственного управления СК РФ по республике.
Известно, что ребенок ехал со скоростью 130 километров в час. Женщина сняла это на видео и выложила в интернет. После этого на нее завели административное дело.
«Женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее», — рассказали правоохранители.
За правонарушения женщина заплатит штраф - 25 тысяч рублей.