Общество 10 апреля 2023, 15:36 Женщину осудят по обвинению в краже в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге скамья подсудимых ожидает бездомную женщину, которую обвинили в краже в особо крупном размере. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.

В феврале этого года пьяная женщина познакомилась около железнодорожного вокзала с жителем Москвы. Они решили выпить вместе. Правоохранители предполагают, что обвиняемая украла у мужчины рюкзак, в котором лежала большая сумма денег (полтора миллиона рублей, 160 евро, около двух тысяч долларов, 425 дирхам ОАЭ и 320 таиландских бат). Также в сумке были недешевые вещи. Сумму нанесенного ущерба оценили в два миллиона рублей.