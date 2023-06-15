Общество 15 июня 2023, 21:59 Женщину осудили за убийство в Пензе

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В Пензе на скамье подсудимых оказалась 42-летняя местная жительница, которую обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло в январе в одном из домов на первом проезде Лобачевского. Между обвиняемой и ее сожителем возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину самодельным ножом в грудь. Полученное ранение оказалось смертельным и пострадавший скончался. Суд приговорил пензячку к восьми годам колонии общего режима.