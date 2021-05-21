Женщину осудили за убийство сожителя в Пензенской области

В Пензенской области перед судом предстала 32-летняя жительница Кузнецка, которую обвинили в убийстве сожителя. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным информагентства, убийство произошло в мае 2020 года. Женщина повздорила со своим 65-летним возлюбленным и воткнула ему нож в грудь. Ранение оказалось смертельным.

«Она просила о переквалификации ее действий на убийство в состоянии аффекта — сильного душевного волнения, возникшего на почве ее избиения сожителем, а также оскорблений и унижений в ее адрес», — рассказали в ведомстве.

Следующие шесть лет осужденная проведет за решеткой.