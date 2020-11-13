Женщину осудили за убийство сожителя в Пензе

По данным информагентства, убийство произошло в начале марта. Между сожителями вспыхнула ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож и зарезала 54-летнего мужчину, после чего ушла из дома. Труп нашел сосед и вызвал правоохранителей.

Женщина не созналась в содеянном и утверждала, что ее возлюбленного убил сосед, но ее вина была доказана. Следующие семь лет она проведет за решеткой.