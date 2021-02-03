Женщину осудили за убийство подруги в Бурятии

По данным информагентства, убийство произошло в мае 2015 года. Женщина позвала подругу проведать могилу своего супруга, а когда та пришла на кладбище, прирезала ее. Труп она оттащила и завалила похоронными венками.

Правоохранителям понадобилось пять лет для раскрытия преступления. Выяснилось, что женщины вместе работали в детском саду.

«Убийца заняла у своей жертвы деньги. Часть она отдала, а с остальным долгом в сумме 60 тысяч рублей не смогла расплатиться», — рассказал инсайдер.

Следующие 13 лет осужденная проведет в колонии общего режима.