Женщину осудили за убийство подруги в Бурятии
В Бурятии перед судом предстала местная жительница, которая убила свою беременную подругу на кладбище. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, убийство произошло в мае 2015 года. Женщина позвала подругу проведать могилу своего супруга, а когда та пришла на кладбище, прирезала ее. Труп она оттащила и завалила похоронными венками.
Правоохранителям понадобилось пять лет для раскрытия преступления. Выяснилось, что женщины вместе работали в детском саду.
«Убийца заняла у своей жертвы деньги. Часть она отдала, а с остальным долгом в сумме 60 тысяч рублей не смогла расплатиться», — рассказал инсайдер.
Следующие 13 лет осужденная проведет в колонии общего режима.