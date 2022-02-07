Женщину осудили за смертельное ДТП на Урале

В Свердловской области перед судом предстала женщина, которая устроила смертельную аварию. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

ДТП случилось в феврале прошлого года на трассе Тюмень — Екатеринбург. Обвиняемая за рулем иномарки Nissan не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с легковушкой LADA. В результате четыре пассажира отечественного авто получили травмы. Двое из них скончались. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы.