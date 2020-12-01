Женщину осудили за смерть ребенка в Тюменской области

По данным информагентства, нетрезвая женщина легла на диван с двухмесячным ребенком. В процессе кормления она заснула и навалилась на него, в результате чего он задохнулся и умер. Попытки женщины и свидетелей реанимировать его до приезда медиков оказались тщетны.

«Н. признать виновной и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок в шесть месяцев. Возложить обязанность раз в месяц являться в орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания», — отмечается в приговоре.