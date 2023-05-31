Общество 31 мая 2023, 16:24 Женщину осудили за попытку убийства на Ямале

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В ЯНАО на скамье подсудимых оказалась местная жительница, которую обвинили в попытке убийства. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, между женщиной и ее отцом возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина ударил дочь несколько раз по лицу. В ответ обвиняемая ранила его ножом в живот. Пострадавшему удалось выжить благодаря своевременной помощи медиков. Суд приговорил женщину к 18 месяцам условно.