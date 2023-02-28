Общество 28 февраля 2023, 18:32 Женщину осудили за мошенничество во Владимирской области

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Во Владимирской области перед судом предстала 57-летняя женщина, которую обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следствие выяснило, что подсудимая познакомилась с 82-летней пенсионеркой и убедила ее, что на нее наложили порчу. В течение нескольких месяцев она проводила за деньги некие ритуалы, чтобы якобы снять сглаз.

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Правоохранителей вызвала соседка пострадавшей, почуяв неладное. Нанесенный ущерб превысил 250 тысяч рублей.

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В ходе следствия обвиняемая сотрудничала с правоохранителями и возместила нанесенный ущерб. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно.