28 февраля 2023, 18:32
Женщину осудили за мошенничество во Владимирской области
Во Владимирской области перед судом предстала 57-летняя женщина, которую обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Следствие выяснило, что подсудимая познакомилась с 82-летней пенсионеркой и убедила ее, что на нее наложили порчу. В течение нескольких месяцев она проводила за деньги некие ритуалы, чтобы якобы снять сглаз.
Реклама
Правоохранителей вызвала соседка пострадавшей, почуяв неладное. Нанесенный ущерб превысил 250 тысяч рублей.
Реклама
В ходе следствия обвиняемая сотрудничала с правоохранителями и возместила нанесенный ущерб. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно.
Суд
Мошенничество
Реклама
Реклама