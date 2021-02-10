Женщину осудили за мошенничество в Пензенской области

В Пензенской области перед судом предстала 42-летняя женщина, которую обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным информагентства, женщина предлагала «магические услуги» и разместила в Сети соответствующее объявление. На него наткнулась 27-летняя жительница области и связалась с мошенницей. Она доверилась ей и рассказала о личных проблемах. «Колдунье» удалось выяснить у женщины сведения о ее родственниках.

«Используя полученную личную информацию и пугая магией, злоумышленница сообщила о грядущих несчастьях для родственников потерпевшей и предложила предотвратить их с помощью „колдовства“», — рассказали в ведомстве.

Она потребовала около одного миллиона рублей за «спасение» родных и получила от своей жертвы более полутора миллиона рублей. Суд приговорил аферистку к двухлетнему условному сроку и оштрафовал на 50 тысяч рублей.