Общество 25 января 2023, 22:07 Женщину оштрафовали за выброшенную собаку из окна в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в убийстве собаки. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

В августе прошлого года обвиняемая выкинула свою собаку из окна квартиры, которая находится в одном из домов на Загородном проспекте. Собака упала на тротуар и умерла от полученных травм. Женщина раскаялась в содеянном. ИА Nation News написало, что суд оштрафовал ее на 8000 тысяч рублей.