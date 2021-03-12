Женщину оштрафовали за оскорбление знакомой на детском утреннике

Невьянский городской суд в Свердловской области оштрафовал местную жительницу за то, что она оскорбила свою знакомую во время детского утренника, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФССП по региону.

Женщины привели своих внуков на мероприятие в творческий кружок. У них возникло разногласие по поводу очередности выхода детей на сцену. После этого одна из участниц конфликта на протяжении определенного времени продолжала унижать свою оппонентку. Оскорбленная женщина обратилась в суд.

Нарушительницу обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей и штраф за оскорбления — 1500 рублей. Женщина проигнорировала решение суда. В итоге пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на тысячу рублей. Сумма долга увеличилась до 7,5 тысячи рублей.