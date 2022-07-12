Женщину обвинили в смерти своего ребенка в Приморье

В Спасске-Дальнем женщину обвинили в причинении собственной дочери смерти по неосторожности. Об этом написал портал vostokmedia.com.

Правоохранители предполагают, что в 2019 году после рождения дочери женщина начала халатно исполнять родительские обязанности. Она не слушала рекомендации врачей и отказывалась от госпитализации, что привело к анемии, потере веса и другим проблемам со здоровьем ребенка. Женщина распивала спиртные напитки во время болезни дочери. В результате девочка умерла. Обвиняемую ждет скамья подсудимых.