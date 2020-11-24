Женщину, искусавшую полицейского, осудили в Саратове

ИА Nation News рассказало, что женщина искусала полицейского за то, что он попытался изъять у нее собак. Страж правопорядка вместе с зоозащитниками пришел к ней в квартиру, чтобы освободить запертых животных.

«Хозяйка жилплощади этому воспротивилась и стала проявлять агрессию, <…> она укусила одного из них за предплечье, а также нанесла второму полицейскому удар головой в область головы», — уточнили в ведомстве.

Следующие восемь месяцев осужденная проведет в колонии-поселении.