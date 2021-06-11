Женщину и ее сожителя осудили в Волгограде за истязание ребенка

В Волгограде перед судом предстали женщина и ее сожитель, которых обвинили в жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, подсудимые издевались над шестилетним мальчиком в 2019 году. Сын женщины получил рваные травмы ушей и несколько переломов. Также его морили голодом. О произошедшем правоохранителям рассказал сосед, который слышал крики ребенка. Следующие шесть лет женщина проведет в колонии общего режима, а ее сожитель — восемь лет.