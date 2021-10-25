Женщину-фермера осудят за мошенничество во Владимире

Во Владимирской области перед судом предстанет женщина, индивидуальный предприниматель, которую обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград».

В 2019 году обвиняемая подала в региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия заявление на грант. Женщине понадобились средства на развитие фермерского хозяйства. Она выиграла конкурс, и из областного бюджета ей выделили шесть миллионов рублей. В дальнейшем предпринимательница заключила фиктивную сделку, присвоив себе полтора миллиона рублей. Отмечается, что она признала вину и начала возмещать нанесенный ущерб.