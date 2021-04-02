Женщине, ударившей и обматерившей полицейского, назначили штраф в 15 тысяч

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил жительницу к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Осенью прошлого года она ударила и обматерила полицейского в общественном транспорте, рассказала газета «Петербургский дневник».

Инцидент произошел 19 ноября минувшего года в автобусе № 545 на остановке в районе дома 12 по улице Генерала Хазова в Пушкине, рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Участковый попросил женщину соблюдать масочный режим и пройти в отдел для составления протокола. Тогда она ответила отказом и ударила полицейского рукой в плечо. Когда ее доставили в участок, она вновь ударила представителя правопорядка, а также обматерила.