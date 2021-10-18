Женщине на Алтае по ошибке оформили 14-й месяц беременности

В Барнауле женщина из-за ошибки в документах оказалась на 57-й неделе беременности. Из-за этого ей отказались назначить ежемесячное пособие, сообщили РИА «Новости» в ПФР по Алтайскому краю.

Жительница Алтая ранее пожаловалась в соцсетях, что ей не назначили пособие, которое полагается для вставших на учет на ранних сроках беременности. Она прикрепила копию документа, в котором говорилось, что она обратилась в поликлинику на позднем сроке, когда находилась в положении уже 57 недель. При этом беременность обычно длится 40 недель, то есть около девяти месяцев.

Оказалось, что в электронном родовом сертификате (ЭРС) предполагаемой датой родов было указано 29 апреля 2021 года, а постановки на учет — 27 августа 2021-го. Некорректные сведения поступили из поликлиники, а отказ был сформирован автоматически.

Дату родов исправили на 29 апреля 2022-го. Сформировали новый ЭРС и назначили пособие. Женщина будет ежемесячно получать по 5744 рубля. Выплату начнут осуществлять за период с шести недель беременности до месяца родов, но не ранее наступления 12 недель, пояснили в ПФР.

Подобные случаи единичны и решаются в индивидуальном порядке. При возникновении путаницы жителям Алтайского края посоветовали обращаться в контактный центр ПФР.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее сообщил, что на новые меры поддержки семей в 2022 году выделят почти 100 миллиардов рублей.