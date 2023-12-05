Общество 05 декабря 2023, 23:35 Женщине из Донецка исправили несуществующую дату рождения в документах МВД: уроженке ДНР исправили несуществующую дату рождения в документах Пресс-служба МВД

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Уроженка Донецка жила с документами с несуществующей датой рождения. Сотрудники УМВД Орловской области помогли ей исправить ошибку. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По информации правоохранителей, 70-летняя пенсионерка приехала в Орловскую область из зоны боевых действий в конце 2022 года и обратилась в полицию для получения российского паспорта. Но выяснилось, что в ее документах указана несуществующая дата рождения — 29 февраля 1953 года. Тот год не был високосным, а значит, в феврале было всего 28 дней.

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Чтобы исправить ошибку, нужно было обратиться в суд для внесения изменений в актовую запись о рождении. В этом женщине помогли полицейские.

«Учитывая возраст, состояние здоровья гражданки, сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД оказали ей всестороннюю помощь и помогли успешно пройти этот путь. После принятого судебного решения об изменении даты рождения, в городе Донецке получена новая актовая запись и выдано новое свидетельство о рождении», — сообщили в МВД.

После этого уроженка ДНР получила российский паспорт — уже с правильной датой рождения.

В августе стало известно, что жителям новых регионов России разрешили голосовать на выборах депутатов заксобраний по украинским паспортам и водительским правам.