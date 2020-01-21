Женщинам запретили посещать крупнейший бассейн Махачкалы

Администрация махачкалинского бассейна в спа-центре «Арена» с 20 января не пускает на занятия женщин. Причины такого решения неизвестны.

TJ попросил комментарий у администрации комплекса. Руководство заведения подтвердило информацию о новых правилах спа-центра. Однако администратор «Арены» затруднился ответить на вопрос, почему женщинам теперь не разрешено посещать бассейн.

Этот бассейн считается самым большим на Северном Кавказе. В комплексе находятся парные, соляная комната, а также кафе. Центр открыли в июне 2019 года. Пользовательница TJ из Махачкалы рассказала, что изначально спа-центр предназначался для женщин. Они могли посещать комплекс в сопровождении мужчин. Интересно, что учредитель «Анжи Арены» — женщина. Это дочь мэра Дербента Асият Абакарова.

Данный случай не первый для столицы Дагестана. В 2011 году в спортивный комплекс «Хазар» не впустили женщину, хотя у нее был абонемент. Руководство «Хазара» тогда объяснило, что мужчин смущают полураздетые дамы в спортивном комплексе.