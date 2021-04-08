Женщинам в России разрешат еще две работы

Минтруд подготовил проект, который исключит ряд профессий из списка запрещенных для женщины. В частности, речь идет о работе авиамехаником. Таким образом ведомство ответило на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

Также в разрешенный перечень войдет работа инженером, который занимается техобслуживанием самолетов и вертолетов.

«С целью актуализации и расшифровки некоторых пунктов перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, подготовлен проект приказа Минтруда, которым предусмотрено исключение подпункта „б“ пункта 57 из данного перечня», — сказано в ответе Минтруда. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

В этом подпункте говорится о работе авиационным механиком по планеру и двигателям, по радиооборудованию, по приборам и электрооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу. Также речь идет об инженерах, которые которые выполняют техническое обслуживание вертолетов и самолетов.

Святенко пояснила агентству, что проект приказа рассмотрит рабочая группа по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Председатель комитета Совфеда по социальной политике до этого направляла обращение с просьбой к Минтруду расширить список разрешенных профессий для женщин. Она считает, что запрещать женщинам устраиваться на работу по полученной специальности несправедливо.