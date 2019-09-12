Женщины слишком выносят мозг. Депутат объяснил рост числа самоубийств у мужчин

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров объяснил большое количество самоубийств среди мужчин характером женщин. По его мнению, во всем виноваты сварливость и желание вынести мозг.

«Не пилите и не выносите мозг мужьям. Почему мужики не хотят жить? В семье не чувствует себя нужным. А счастье-то в семье. Почему пьет? Потому что приходит домой, а там его клюют за низкую зарплату и за отсутствие отпуска на море. А как он расправит плечи, когда у него дома вместо борща и жареной картошки постоянные скандалы и упреки», — сказал Петров в комментарии для сайта kp.ru.

Депутат напомнил сказку о золотой рыбке. По сюжету, старуха с каждым разом хотела все больше. Сейчас, считает Петров, женщины предъявляют аналогичные требования: сначала шубу, потом ипотеку, затем косметолога.

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Завышенные требования женщин, заметил Петров, вынуждают мужчин брать кредиты под большие проценты. В итоге он испытывает давление не только от жены и начальника, но и от коллекторов. Это приводит к росту алкоголизма и количества самоубийств.

В начале сентября Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, согласно которому каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство. Чаще всего они случаются в России, Литве, Лесото, Уганде, на Шри-Ланке, в Индии, Японии и Южной Корее.