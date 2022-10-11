Женщинам рассказали, какие шубы будут модными в этом сезоне | 360°

Общество 11 октября 2022, 11:43 Поделиться Telegram

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Viber Женщинам рассказали, какие шубы будут модными в этом сезоне Стилист Иванова: хитом этой зимы будут лохматые шубы причудливых расцветок Unsplash

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Визажист, стилист, культуролог моды Надя Иванова в разговоре с журналистами Тeleprogramma.pro рассказала, какие шубы будут модными в сезоне зима-2022/2023.

По словам эксперта, в этом году мода на меховые изделия достаточно противоречива, поскольку будут актуальны как сдержанные, так и яркие расцветки шуб.

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«Хитом этой зимы будут длинные лохматые шубы причудливых расцветок. И если вы не боитесь выглядеть как снежный человек, смело примеряйте этот тренд», — рассказала стилист.

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Деловым женщинам, по словам эксперта, подойдут элегантные меховые пальто из натурального или искусственного меха. А вариант меховой накидки будет актуален до наступления холодов.

«Меховые накидки пришли на смену популярным в прошлых сезонах меховым жилетам», — добавила Иванова.

Эксперт также посоветовала присмотреться к белым меховым шубам и ярким неоновым цветам, которые как раз находятся на пике моды.

«На пике моды белые шубки, а также яркие неоновые цвета», — резюмировала Иванова.

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