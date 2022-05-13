Женщинам рассказали, как с помощью питания сделать менструацию менее болезненной

Клинический диетолог Грейс Кингсвелл посоветовала женщинам снизить боли во время менструации с помощью питания. Об этом написало издание Daily Mail.

По словам специалиста, для этого подойдет жирная рыба, такая как лосось и скумбрия. За счет содержания в ней омега-3 уменьшается концентрация эстрогена в организме и снижаются воспалительные процессы.

Кроме того, уменьшить количество эстрогена можно за счет увеличения прогестерона, который содержится в перезревших фруктах, сообщило радио «Комсомольская правда».

«Благодаря эстрогену женщина может чувствовать себя великолепно, но именно высоким уровнем эстрогена обусловлены тяжелые циклы, ПМС, болезненные месячные», — отметила Кингсвелл.

Она также посоветовала во время менструации отказаться от яиц, ягод и семян льна.