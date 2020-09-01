Женщинам рассказали историю первой марки бюстгалтеров

В 1904 году, 116 лет назад, в мире появилась первая торговая марка бюстгальтеров. Только в 20 веке лифчик стал необходимой деталью женского гардероба.

Компания Maidenform была создана благодаря идее Иды Розенталь. Бренд разрабатывал бюстгальтеры разных форм в зависимости от обхвата груди в сантиметрах. Фабрика придумала ноу-хау — лифчики для кормящих мам. В США во время разгара Второй мировой войны появилась новая техника кроя, которая улучшала внешний вид белья, пишет ИА Nation News.

С этого момента все больше дизайнеров хотели добавить в концепцию этого предмета женского туалета свои детали. В начале 90-х был создали лифчик из золота. Его вес составлял 24 карата. Также мир увидел «музыкальный бюстгальтер» со встроенными динамики, из которых звучали композиции Моцарта.