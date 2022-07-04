Женщинам посоветовали снизить высокие ожидания от материнства

Женщины должны снизить свои высокие ожидания от материнства, поскольку они и так являются самыми лучшими для своих детей. Об этом сайту NEWS.ru рассказала семейный психолог Татьяна Журавлева.

Специалист считает, что хотя бы час в день каждая женщина, имеющая маленьких детей, должна выделять только для себя. Такие действия, на ее взгляд, помогут быстрее справиться с послеродовой депрессией.

Кроме того, специалист посоветовала «не выключать» отца ребенка из процесса, ведь он также имеет ответственность по отношению к детям.

«Не забывайте о своем окружении, поддерживайте с ним контакт. <…> Рождение ребенка — это стресс для всей семьи, вся жизнь начинает перестраиваться, и эти изменения легче проходить вместе. Просите помощь у бабушек и дедушек, наймите няню для прогулок, а если нет такой возможности, то распределите заботы между собой и мужем», — сказала Журавлева.

Психолог порекомендовала молодым мамам не забывать про физическую активность и чаще проводить время на свежем воздухе.