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    04 июля 2022, 14:27

    Женщинам посоветовали снизить высокие ожидания от материнства

    Психолог Журавлева: хотя бы час в день женщина должна иметь на саму себя

    Оксана Лавнюженко

    Женщины должны снизить свои высокие ожидания от материнства, поскольку они и так являются самыми лучшими для своих детей. Об этом сайту NEWS.ru рассказала семейный психолог Татьяна Журавлева.

    Специалист считает, что хотя бы час в день каждая женщина, имеющая маленьких детей, должна выделять только для себя. Такие действия, на ее взгляд, помогут быстрее справиться с послеродовой депрессией.

    Кроме того, специалист посоветовала «не выключать» отца ребенка из процесса, ведь он также имеет ответственность по отношению к детям.

    «Не забывайте о своем окружении, поддерживайте с ним контакт. <…> Рождение ребенка — это стресс для всей семьи, вся жизнь начинает перестраиваться, и эти изменения легче проходить вместе. Просите помощь у бабушек и дедушек, наймите няню для прогулок, а если нет такой возможности, то распределите заботы между собой и мужем», — сказала Журавлева.

    Психолог порекомендовала молодым мамам не забывать про физическую активность и чаще проводить время на свежем воздухе.