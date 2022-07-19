Женщинам посоветовали не делать пилинги и фотоомоложение в летнее время

Такие процедуры в косметологии, как лазерная шлифовка, агрессивный пилинг или фотоомоложение могут навредить коже лица и вызвать сильную пигментацию. Об этом сайту «ФедералПресс» рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

По словам специалиста, особенно опасно делать такие процедуры в летнее время, поскольку солнце только усугубит ситуацию.

«Летом нельзя делать лазерные шлифовки, агрессивные пилинги, фотоомоложение, вообще все лазерные процедуры», — сказала эксперт.

Все эти процедуры лучше всего перенести на позднюю осень или на зимнее время, а летом можно обратить внимание на биоревитализацию, мезотерапию, филлеры и инъекции ботокса.

Данные процедуры, по словам косметолога, не принесут негативных последствий для кожи.

Ранее косметолог Циала Хугаева перечислила продукты, которые ускоряют старение кожи. Как отметила специалист, первое, что стоит исключить из своего рациона, это жареный бекон и ароматизированный йогурт.