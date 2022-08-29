Женщинам назвали самый опасный и коварный тип мужчин

Профессиональный пикап-коуч и психолог Ярослав Слоев заявил, что самый коварный тип мужчин, который недостоин внимания женщин, — это тот, который не умеет сдерживать данное обещание, Его слова передала «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что поступки и действия представителя сильного пола являются лучшим индикатором для характеристики его личности. Такой тип мужчин может с легкостью подставить.

«Распознать балабола очень легко. Если после каждого вашего слова, например, о желании получить в подарок условную сумочку от модного дома он оживляется и обещает непременно ее купить. Или пытается угождать во всем, но только на словах, часто лебезит, сыплет обещаниями без дальнейших поступков. Вывод один — перед вами пустослов», — сказал Слоев.

Эксперт добавил, что такие мужчины, в большинстве своем, любят лишь себя.

«Нужно понять, что такие мужчины редко любят кого-то еще кроме себя. Если вы полюбите его, то в этих отношениях вы всегда будете виноваты во всем. Ведь это не его проблема, что в него влюбились, а ваша», — резюмировал Слоев.