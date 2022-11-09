Женщинам до 35 лет посоветовали три бьюти-процедуры для кожи | 360°

Общество 09 ноября 2022, 16:44 Женщинам до 35 лет посоветовали три бьюти-процедуры для кожи Косметолог Егорова: до 35 лет по необходимости стоит делать чистки лица

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Врач дерматолог-косметолог Татьяна Егорова в разговоре с Life перечислила бьюти-процедуры, которые стоит делать женщинам до 35 лет, чтобы выглядеть свежо и молодо.

В первую очередь, специалист обратила внимания на чистку лица. По ее словам, данная процедура позволяет удалить комедоны, являющиеся местом размножения бактерий.

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Эффективной для кожи лица будет и мезотерапия, и биоревитализация, и пилинги. За счет этих процедур обновляется верхний слой кожи.

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В заключение Егорова указала на необходимость уколов ботокса. Колоть уколы красоты необходимо тем женщинам, у которых ярко выражена мимика. Как заметила специалист, данная процедура является безвредной.