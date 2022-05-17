Женщинам дали советы, как повысить заниженную самооценку

Социальный психолог Александр Шахов считает, что женщины, недовольные своей жизнью, зачастую имеют заниженную самооценку. О том, как ее повысить и начать восхищаться собой, он рассказал изданию РИАМО.

Во-первых, специалист посоветовал женщинам перестать считать себя Золушкой.

«И если ваша жизнь состоит только из грязной посуды и опостылевшей работы, никто кроме вас не сможет этого изменить. Хотите королевский дворец, принца и Эйфелеву башню за окном, перестаньте считать себя Золушкой», — отметил Шахов.

Психолог добавил, что уверенным в себе женщинам не свойственна критика, обвинение окружающих, зависть и обиды. Совершенные ошибки не вгоняют их в уныние, а помогают извлечь опыт, который пригодится в будущем.

Во-вторых, на взгляд Шахова, женщины с адекватной самооценкой не стесняются своих эмоций, как смеха, так и плача. Кроме того, они понимают свою уникальность и не стесняются этого. Они не боятся одиночества, потому что знают, как и чем заполнить время, проведенное наедине с собой.

Уверенная женщина имеет личный кодекс ценностей, благодаря которому знает, как поступить в той или иной ситуации.

«У вас совпало больше половины? Поздравляю, вы на верном пути к уверенности в себе. Если совпадений мало, не отчаивайтесь. Предпринимайте шаги по развитию в себе нужных качеств», — заключил психолог.