Женщинам дали совет по выбору подарка на 23 Февраля

Чтобы не огорчить мужчину подарком на 23 Февраля, лучше всего спросить у него, что он хотел бы получить на День защитника Отечества. Советом поделился психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт Евгений Фомин, сообщило радио Sputnik.

Никогда не стоит ориентироваться на статистику, потому что это всегда усредненные значения. Лучше спросить человека напрямую. По мнению психотерапевта, разочарование от неподходящего подарка будет сильнее, чем от предсказуемого, лишенного элементов сюрприза.

«Лучше всегда обсуждать подарок, даже если хочется сделать сюрприз. Сюрприз относится к детскому периоду, когда ребенок ожидает найти подарок под елкой от Деда Мороза и не знает, что там», — считает Фомин.

В интернете есть различные сервисы, на которых можно составить список своих пожеланий и отправить ссылку друзьям. Это отличная помощь в подготовке подарка, уверен психиатр.

«Если человек выставляет пожелания публично, это облегчает жизнь тем, кто собирается сделать ему подарок: всегда можно заглянуть и сделать выбор из списка», — объяснил он.

Однако существует вероятность, что два раза подарят одно и то же. Отличный вариант также — обновление списка. Иначе, если каждый раз выбирать подарок, этот процесс превратится в «жуткую головоломку».

В День защитника Отечества большинство мужчин хочет получить в подарок смартфон (11% опрошенных). За одежду и аксессуары высказались 10%, за деньги — 8%, а женского внимания хочет 6%. О машине или мотоцикле мечтает 4% мужчин.