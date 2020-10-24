Женщина-ветеран из Москвы шесть часов провела в подъезде после выписки

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как пациентку доставили к дому на каталке. Социальные работники связались с сыном пенсионерки, который приехал только спустя шесть часов, чтобы открыть дверь. Полицейские и сотрудники МЧС вскрывать квартиру до его приезда отказались.

В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что с 9 по 23 октября пациентка лечилась в ГКБ № 15. Туда ее доставили на скорой с подозрением на инфаркт и коронавирусную инфекцию. Женщина была обездвижена из-за перелома бедра. Операцию ей делать не стали «в силу давности перелома и возраста пациентки». Пенсионерку лечили от коронавируса и хронических заболеваний.

По данным ведомства, при выписке ветерана встретил соцработник. Когда женщину подняли на десятый этаж и не обнаружили ключей, ее предложили отвезти обратно в больницу, «но бабушка категорически отказалась». Сейчас ветеран находится дома.