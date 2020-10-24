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    24 октября 2020, 03:17

    Женщина-ветеран из Москвы шесть часов провела в подъезде после выписки

    Кирилл Фролов

    В Москве 97-летнюю женщину-ветерана выписали из больницы после лечения от коронавируса. Участницу Сталинградской битвы доставили до двери запертой квартиры. В подъезде она провела шесть часов, сообщили «Известия».
    Женщина-ветеран из Москвы шесть часов провела в подъезде после выписки

    Камера наружного наблюдения зафиксировала, как пациентку доставили к дому на каталке. Социальные работники связались с сыном пенсионерки, который приехал только спустя шесть часов, чтобы открыть дверь. Полицейские и сотрудники МЧС вскрывать квартиру до его приезда отказались.

    В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что с 9 по 23 октября пациентка лечилась в ГКБ № 15. Туда ее доставили на скорой с подозрением на инфаркт и коронавирусную инфекцию. Женщина была обездвижена из-за перелома бедра. Операцию ей делать не стали «в силу давности перелома и возраста пациентки». Пенсионерку лечили от коронавируса и хронических заболеваний.

    По данным ведомства, при выписке ветерана встретил соцработник. Когда женщину подняли на десятый этаж и не обнаружили ключей, ее предложили отвезти обратно в больницу, «но бабушка категорически отказалась». Сейчас ветеран находится дома.