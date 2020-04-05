Женщина в Подмосковье напала с ножом на полицейского

22-летняя жительница Подмосковья напала на своего сожителя-полицейского с ножом. Конфликт произошел в нерабочее время. Он получил колото-резаные ранения брюшной полости, шеи, плеча, руки, сообщил источник «360».

Полицейского госпитализировали. ЧП произошло в городском округе Павловский Посад в ночь на 4 апреля.

«4 апреля в 02.50 часа в ГУ МВД поступила информация о том, что неработающая жительница Павловского Посада в ходе конфликта со своим сожителем, находившимся в свободное от службы время полицейским, нанесла ему предметом, похожим на нож, удары в область живота, шеи, плеча», — сообщили «360».

Проводится проверка по статьям 144 и 145 УК РФ. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.