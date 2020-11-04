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    04 ноября 2020, 17:10

    Женщина в Набережных Челнах прогнала скорую со «своего» парковочного места — видео

    Дарья Морозова

    Жительница Набережных Челнов заставила скорую помощь перепарковать машину из-за того, что та заняла якобы ее место. Об этом сообщило издание «ВТатарстане».

    После того как автомобиль освободил место, женщина оградила его цепочкой. Местная прокуратура заинтересовалась этим прецедентом и собирается провести проверку. Женщину подозревают в самоуправстве.

    Вся ситуация попала на камеру видеорегистратора.

    Ранее машины скорой помощи в Омске привезли к зданию регионального Министерства здравоохранения двух больных коронавирусной инфекцией. Врачи объяснили, что в больницах закончились места и они уже несколько часов не могут передать пациентов.

    Первая машина прибыла к зданию после 21:00. В салоне находилась 70-летняя женщина с поражением более 80% легких. По словам врачей, им пришлось около 10 часов ездить по городу, но ни в одной больнице пациентку принять не смогли.

    Во второй машине привезли 85-летнего пациента в тяжелом состоянии. Найти для него места в местных медицинских учреждениях бригаде также не удалось.

    Около часа машины стояли с включенными сиренами, чтобы привлечь внимание властей и решить эту проблему.